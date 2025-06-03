Экономист прокомментировал сообщения о растущем давлении на ЦБ из-за ключевой ставки

«То есть ключевая ставка уже невыносима для всех», — отмечает Беляев. При этом он указал, что она не стала сейчас невыносимой, а она уже давно такой была, на протяжении всех полутора лет. Аналитик считает, что высокая ставка, превышающая 15%, в течение столь длительного периода — это «за пределами разумного». Он указал, что если раньше были какие-то резервы, запасы прочности у предприятий и возможности переносить тяжелые финансовые времена, то сейчас они подошли к исчерпанию, о чем свидетельствуют прогнозы ЦБ и Минэкономразвития.