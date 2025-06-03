Экономист прокомментировал сообщения о растущем давлении на ЦБ из-за ключевой ставки

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о «растущем давлении» на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину из-за высокой ключевой ставки.
Эксперт обратил внимание на то, что крупный бизнес оказывает давление, потому что у него есть авторитет, и на него можно ссылаться на него, и если крупному бизнесу в сложившейся ситуации невмоготу, то еще хуже ситуация у малого и среднего бизнеса, а также у физических лиц, которым тоже очень непросто с ипотекой, автокредитами и прочим.
«То есть ключевая ставка уже невыносима для всех», — отмечает Беляев. При этом он указал, что она не стала сейчас невыносимой, а она уже давно такой была, на протяжении всех полутора лет. Аналитик считает, что высокая ставка, превышающая 15%, в течение столь длительного периода — это «за пределами разумного». Он указал, что если раньше были какие-то резервы, запасы прочности у предприятий и возможности переносить тяжелые финансовые времена, то сейчас они подошли к исчерпанию, о чем свидетельствуют прогнозы ЦБ и Минэкономразвития.
По мнению Беляева, внутренняя убежденность у Набиуллиной находится «на уровне фанатизма». Экономист уточнил, что приверженность высокой ключевой ставке главы ЦБ обусловлена инфляционными тенденциями, и даже если бизнес надавит на Набиуллину, после чего ключевая ставка будет понижена на 1−2%, главе ЦБ ничего не стоит подождать месяц-другой, увидеть, что цифры инфляции те же самые и снова повысить ставку.
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