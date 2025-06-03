Автомобили Solaris начали продавать в России по демпинговым ценам

Бренд Solaris снизил цены на свою продукцию на 90−281 тыс. рублей в зависимости от модели, сообщил сервис Cargument. Седаны HS и KRS (ранее — Hyundai Solaris и Kia Rio), а также хетчбэк KRX (Kia Rio X) с механической трансмиссией стоят теперь менее 2 млн рублей. Подешевел на 114 тысяч рублей (до 2,8 млн рублей) и кроссовер Solaris HC (Hyundai Creta) с механической коробкой и полным приводом.