В Кирове завели дело против экс-депутата, ударившего женщину при ребенке

«Это классическое поведение многих людей на дороге. К глубокому сожалению, ~они считают, что они новые бояре, а все остальные — даже не чернь, а из касты неприкасаемых~. И позволяют себе водить соответствующим образом. Все это, к глубокому сожалению, упирается, с одной стороны, в чинопочитание, а с другой — в привилегии на дороге для людей, у которых есть удостоверение», — сказал Шапарин «Газете.Ru».