Водителя Rolls-Royce задержали после наезда на байкера в Петербурге

В Санкт-Петербурге сын олигарха на Rolls-Royce переехал байкера, сбитого им же на проезжей части. Выяснилось, что за прошлый год он более 40 раз грубо нарушал ПДД, а несколько лет назад его уже лишали прав. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемый уже задержан. Подробности — в материале «Газеты.Ru».