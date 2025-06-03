The Guardian: Британия инвестирует 2 млрд фунтов в БПЛА, чтобы сделать армию «в 10 раз смертоноснее»

Согласно статье, в 140-страничном правительственном докладе говорится, что армии одновременно необходимо инвестировать средства в разработку ударных беспилотников, разведывательных дронов и технологий борьбы с БПЛА. Приоритетное внимание будет уделяться дешевым одноразовым ударным дронам и более дорогим системам многоразового использования. Кроме того, будет создан центр беспилотных летательных аппаратов для обмена знаниями и улучшения координации в британских вооруженных силах.
По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, правительственный доклад является «планом, направленным на то, чтобы сделать Британию более мощной, боеспособной, закованной в броню нацией с… самыми передовыми возможностями».
БПЛА преобразили поле боя на Украине: конфликтующие стороны активно используют ударные и разведывательные беспилотники в нескольких километрах от линии фронта, что приводит к 70% жертв, подчеркивает издание.