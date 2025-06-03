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The Guardian: Британия инвестирует 2 млрд фунтов в БПЛА, чтобы сделать армию «в 10 раз смертоноснее»

Великобритания потратит дополнительные 2 млрд фунтов на беспилотники и попытается внедрить оружие и тактику, разработанные во время военного конфликта на Украине. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на стратегический оборонный доклад, опубликованный правительством в понедельник.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в 140-страничном правительственном докладе говорится, что армии одновременно необходимо инвестировать средства в разработку ударных беспилотников, разведывательных дронов и технологий борьбы с БПЛА. Приоритетное внимание будет уделяться дешевым одноразовым ударным дронам и более дорогим системам многоразового использования. Кроме того, будет создан центр беспилотных летательных аппаратов для обмена знаниями и улучшения координации в британских вооруженных силах.

Как заявил в парламенте британский министр обороны Джон Хили, армия станет «в 10 раз смертоноснее» благодаря сочетанию таких технологий, как беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект, и «тяжелого металла танков и артиллерии».

По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, правительственный доклад является «планом, направленным на то, чтобы сделать Британию более мощной, боеспособной, закованной в броню нацией с… самыми передовыми возможностями».

БПЛА преобразили поле боя на Украине: конфликтующие стороны активно используют ударные и разведывательные беспилотники в нескольких километрах от линии фронта, что приводит к 70% жертв, подчеркивает издание.