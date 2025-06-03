Россия развернет более ста спутников для управления беспилотниками

«Развертывание спутниковой сети в интересах управления БАС: 102 плюс один КА», — говорится на слайде, который он представил на презентации национального проекта по освоению космоса на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде.
Нацпроект предусматривает запуск:
- 886 спутников широкополосного интернета «Рассвет»;
- 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли.
Глава «Роскосмоса» также отметил, что точность навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030−2031 годам довести до десятков сантиметров с помощью спутников компании «Бюро 1440».
Баканов уточнил, что стратегический совет при президенте рассмотрит национальный проект 10 июня.
Десятая ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании.