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Россия развернет более ста спутников для управления беспилотниками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Россия развернет на орбите более ста спутников для управления беспилотниками, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Источник: Роскосмос

«Развертывание спутниковой сети в интересах управления БАС: 102 плюс один КА», — говорится на слайде, который он представил на презентации национального проекта по освоению космоса на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде.

Нацпроект предусматривает запуск:

  • 886 спутников широкополосного интернета «Рассвет»;
  • 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Глава «Роскосмоса» также отметил, что точность навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030−2031 годам довести до десятков сантиметров с помощью спутников компании «Бюро 1440».

Баканов уточнил, что стратегический совет при президенте рассмотрит национальный проект 10 июня.

Десятая ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании.