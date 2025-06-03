Volkswagen добился добровольного увольнения 20 тысяч сотрудников

В конце 2023 года после напряжённых переговоров руководство VW и профсоюз IG Metall достигли компромисса по плану реструктуризации. Программа предусматривает сокращение 35 тысяч рабочих мест к 2030 году, преимущественно на немецких заводах компании. Все увольнения проводятся на добровольной основе с соблюдением социальных гарантий.
Сокращаемым работникам предлагаются существенные выходные пособия, размер которых зависит от стажа и может достигать 400 тысяч евро. Параллельно концерн с 2026 года сократит количество стажировок более чем вдвое — с 1,4 до 600 мест ежегодно. Эти меры позволят экономить около 1,5 миллиарда евро на трудовых затратах.
Около 130 тысяч сотрудников Volkswagen согласились на заморозку заработных плат. Планируемое 5-процентное повышение будет направлено в специальный фонд для финансирования программ гибкой занятости. Также компания отменяет выплату повышенных отпускных пособий.
Как заявляет IG Metall, принятые меры помогли избежать закрытия производственных площадок. Однако эксперты Bild сомневаются в долгосрочной эффективности этих решений на фоне системного кризиса автомобильной промышленности Германии.
Ранее генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме заявил, что немецкий автопром слишком долго пребывал в состоянии самоуспокоенности и теперь оказался в критической ситуации, серьёзно отстав от мировых конкурентов. Глава концерна Герберт Дисс признавал, что немецкие производители вовремя не адаптировались к переменам на мировом рынке. Он подверг критике политику предыдущих лет, подчеркнув, что автоиндустрия пропустила изменения в запросах покупателей.