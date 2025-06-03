Volkswagen добился добровольного увольнения 20 тысяч сотрудников

Ранее генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме заявил, что немецкий автопром слишком долго пребывал в состоянии самоуспокоенности и теперь оказался в критической ситуации, серьёзно отстав от мировых конкурентов. Глава концерна Герберт Дисс признавал, что немецкие производители вовремя не адаптировались к переменам на мировом рынке. Он подверг критике политику предыдущих лет, подчеркнув, что автоиндустрия пропустила изменения в запросах покупателей.