Девелоперы спрятались в котловане

За последние 12 месяцев в «старой» Москве объем предложения первичного жилья на стадии котлована снизился на 7,4%, до 8,2 тыс. лотов. Как полагают эксперты, запуск новых жилых корпусов произошел из-за падения спроса и ужесточения условий выдачи ипотечных кредитов. Каким образом новый тренд повлияет на среднюю стоимость 1 кв. м жилья на столичном рынке новостроек?
Как сообщил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, по итогам мая на рынке новостроек «старой» Москвы на стадии котлована было представлено 8237 лотов в 58 проектах. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 8892 лота в 65 проектах. В разрезе сегментов ситуация, по его данным, выглядит следующим образом: в массовом и бизнес-классе количество таких предложений уменьшилось на 29,7% (до 2390 лотов) и 14,6% (до 3678 лотов), соответственно. В премиум-классе и элитном сегменте объем предложения, напротив, вырос на 39,1% (до 1518 лотов) и 96,1% (до 651 лота), соответственно.
«В массовом сегменте и бизнес-классе число стартов сократилось из-за удорожания проектного финансирования», — пояснил аналитик. Он напомнил, что оба сегмента сильно зависимы от государственных программ, среди которых в Москве сохранилась только семейная ипотека с ужесточенными условиями и банковскими комиссиями. В свою очередь, на рынке премиальных и элитных новостроек, по мнению Сырцова, наблюдается ажиотаж. Состоятельные клиенты стремятся вложить средства в надежные активы в условиях экономической неопределенности. «Поэтому девелоперы высокобюджетного жилья реже откладывают старты, хотя тоже вынуждены переплачивать кредитным организациям в рамках займов. В итоге даже в условиях высокой потребительской активности предложение на котловане растет», — заключил эксперт.
«Объем предложения сегодня действительно ниже, чем еще годом ранее. За последнее время на рынке недвижимости в принципе сократился как объем ввода жилья, так и вывод новых проектов в реализацию», — подтвердил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. По его мнению, тренд окреп из-за высокой ключевой ставкой ЦБ и удорожания себестоимости строительства. «Высокая ставка проектного финансирования для застройщиков, снижение доступности ипотеки, которое замедляет темпы заполнения эскроу-счетов, оказывают вполне определенное влияние на динамику вывода новых проектов», — добавил девелопер.
Вместе с тем, он отметил, что в проектах массового сегмента и бизнес-класса на стадии котлована, как правило, представлены выгодные цены. В связи с чем начинают вымываться наиболее доступные по стоимости лоты, что также сказывается на общей картине рынка.
По оценке Сырцова, в начале июня массовые новостройки на начальной стадии строительства за 12 месяцев подорожали на 6,4% (до 336,8 тыс. руб./кв. м), комплексы бизнес-класса подешевели на 1,5% (до 449,6 тыс. руб./кв. м), премиальные проекты стали дороже на 19,6% (до 769,7 тыс. руб./кв. м), элитные выросли в цене на 21,9% (до 2,024 млн руб./кв. м).
На текущий момент среди проектов на этапе котлована к массовому сегменту относятся 13, к бизнес-классу — 28, к премиум-классу — 9, к элитному сегменту — 9. «Доля премиальных новостроек в общей структуре предложения в “старой” Москве составляет всего 14%, — подчеркнул генеральный директор Optima Development Давид Худоян. В свою очередь, на котловане данный показатель, по его словам, достигает 18,2%. Прежде всего это объясняется выросшей востребованностью новостроек премиум-класса. Уровень доходов целевой аудитории премиального сегмента позволяет успешно переориентироваться с ипотеки на рассрочки. Доля сделок с использованием этого маркетингового инструмента превысила 40%, с начала 2024 года показатель вырос в четыре раза.
По прогнозу экспертов, свежий тренд на сокращение числа новостроек на начальном этапе строительства будет и дальше набирать силу внутри МКАД. Поскольку отказ от новых корпусов помогает застройщикам, особенно из массового сегмента, удерживать на приемлемом уровне цены на новые квартиры и апартаменты даже в условиях снижения спроса.