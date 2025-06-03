Девелоперы спрятались в котловане

На текущий момент среди проектов на этапе котлована к массовому сегменту относятся 13, к бизнес-классу — 28, к премиум-классу — 9, к элитному сегменту — 9. «Доля премиальных новостроек в общей структуре предложения в “старой” Москве составляет всего 14%, — подчеркнул генеральный директор Optima Development Давид Худоян. В свою очередь, на котловане данный показатель, по его словам, достигает 18,2%. Прежде всего это объясняется выросшей востребованностью новостроек премиум-класса. Уровень доходов целевой аудитории премиального сегмента позволяет успешно переориентироваться с ипотеки на рассрочки. Доля сделок с использованием этого маркетингового инструмента превысила 40%, с начала 2024 года показатель вырос в четыре раза.