Шадаев: интернет в российских самолетах появится в 2027 году

Интернет 5G станет доступен пассажирам российских самолетов в 2027 году, заявил глава Министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев.
«В 2027 году появится интернет в самолетах», — сказал он в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, когда связь 5G появится на борту отечественных лайнеров.
Шадаев отметил, что в это же время в России появится и спутниковый интернет.
Ранее заместитель гендиректора аэрокосмической компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов сообщил, что уже в 2027—2028 годах на бортах российского производства может появиться интернет.
Напомним, Шадаев также сообщил, что к 2030 году 16 городов России будут обеспечены инфраструктурой связи стандарта 5G.