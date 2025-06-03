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Шадаев: интернет в российских самолетах появится в 2027 году

В это же время россиян обеспечат и спутниковым интернетом, сообщил министр.

Источник: Аргументы и факты

Интернет 5G станет доступен пассажирам российских самолетов в 2027 году, заявил глава Министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«В 2027 году появится интернет в самолетах», — сказал он в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, когда связь 5G появится на борту отечественных лайнеров.

Шадаев отметил, что в это же время в России появится и спутниковый интернет.

Ранее заместитель гендиректора аэрокосмической компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов сообщил, что уже в 2027—2028 годах на бортах российского производства может появиться интернет.

Напомним, Шадаев также сообщил, что к 2030 году 16 городов России будут обеспечены инфраструктурой связи стандарта 5G.