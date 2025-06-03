Автоэксперт объяснил на какое максимальное расстояние можно переместить авто после ДТП

После ДТП водитель переместил машину к обочине: на какое максимальное расстояние возможно это делать, чтобы его не обвинили в оставлении места ДТП? Водитель в последний день установленного срока поручил банку перечислить штраф: будет ли он считаться не уплаченным своевременно, если банк задержал операцию? Можно ли на определенный период прекратить регистрацию транспортного средства в ГАИ, чтобы не платить налог? На вопросы читателей отвечает основатель Коллегии правовой защиты автовладельцев Ви.