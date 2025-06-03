Автоэксперт объяснил на какое максимальное расстояние можно переместить авто после ДТП

После ДТП водитель переместил машину к обочине: на какое максимальное расстояние возможно это делать, чтобы его не обвинили в оставлении места ДТП? Водитель в последний день установленного срока поручил банку перечислить штраф: будет ли он считаться не уплаченным своевременно, если банк задержал операцию? Можно ли на определенный период прекратить регистрацию транспортного средства в ГАИ, чтобы не платить налог?
На вопросы читателей отвечает основатель Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор ТРАВИН.
Средства массовой информации трубят, что Верховный суд разрешил водителям, причастным к ДТП, отъезжать недалеко от места аварии. И это не будет считаться оставлением места происшествия. А как далеко можно отъехать, чтобы не быть наказанным за совершение такого нарушения?
Максим г. Липецк.
Верховный суд ничего не разрешает и ничего не запрещает, ибо на выдачу разрешений и запретов просто не уполномочен. Рассматривая жалобы, он лишь указывает, какие нормы права должны применяться в том или ином деле.
Правила дорожного движения не устанавливают максимальное расстояние, на которое можно переместить машину после ДТП. Но они обязывают водителя освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие или движение вовсе невозможно. Невыполнение такой обязанности влечет наложение штрафа в размере 1000 рублей.
И Верховный суд не заявил ничего нового: он лишь подтвердил норму, которая, что называется, с бородой: перемещение транспортного средства, причастного к ДТП, например, к обочине, не является оставлением места происшествия, ибо переместить — это требование ПДД. Оставлением может быть признано только умышленное действие, направленное на сокрытие факта участия водителя в ДТП с целью избежать ответственности. Проще говоря, столкнулся и по-тихому в неизвестном направлении сбежал.
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Оплатил штраф со скидкой в последний день до истечения срока. Однако на Госуслуги пришло сообщение: доплатите еще 25 процентов! В ГАИ объяснили, что мой платеж был проведен банком только через день, когда льготный срок истек, поэтому штраф не может считаться уплаченным. Как так?
Станислав, г. Москва.
Закон обязывает вас платить штраф в установленный срок. Способов оплаты множество: в личном кабинете вашего банка, через Госуслуги, непосредственно в кассе кредитной организации. Если вы успели в установленный срок одним из способов поручить банку перечислить деньги получателю вашего штрафа, доплачивать ничего не должны, ибо свою обязанность вы исполнили своевременно. Других обязанностей — контролировать прохождение ваших денег по банковским цепочкам, подталкивать в пути застрявшие деньги — закон на вас не возлагает.
У вас наверняка сохранился платежный документ с указанием конкретного дня, в который вы поручили банку совершить денежный перевод. Если в отношении вас сотрудником ГАИ будет возбуждаться дело о неуплате или оно уже дойдет до пристава, вам поможет предъявление документа об оплате с заявлением о прекращении производства.
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Когда я уезжал в длительную командировку, всегда обращался в ГАИ для прекращения регистрации моей машины, чтобы на этот период не платить транспортный налог. А недавно сотрудник регистрационного отделения мне в такой просьбе отказал. Стоит ли обжаловать решение ГАИ?
Валерий, г. Саранск.
Вы правы: еще совсем недавно прекратить регистрацию транспортного средства в ГАИ можно было просто по заявлению владельца. При этом даже не требовалось объяснять причину прекращения.
От такой практики Министерство внутренних дел отказалось. Теперь требование о прекращении регистрации может быть удовлетворено только в случаях, предусмотренных полицейским приказом. В частности, транспортное средство похищено или угнано, покупатель вашей машины не обратился в ГАИ для ее регистрации на свое имя или в случае смерти владельца транспортного средства.
Стало быть, обжаловать решение ГАИ не имеет смысла.
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Мой сын сдавал практический экзамен на получение прав. Хотела поддержать его и попросила ГАИ разрешить мне находиться рядом в машине. На сайте ГИБДД прочитала, что общественным наблюдателям это разрешено при наличии свободных мест. Но мне отказали. Законно ли?
Мария, г. Санкт-Петербург.
Да, на экзамене в качестве наблюдателей в машине при наличии свободных мест могут присутствовать другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди, представители автошкол и общественных организаций.
Обратите внимание: не индивидуалы-общественники, а члены какого-нибудь сообщества. Многие мамы и папы делают неправильный вывод: надо побыстрее вступить в общество защиты насекомых или любителей банных веников. Это же тоже общественные организации.
На самом деле в правилах сдачи экзаменов сказано, что при проведении оного в машине имеют право находиться представители не любых сообществ, а общественных советов при органах полиции. То есть те, кого полиция сама отбирает для сотрудничества с ней. Так что вам придется постоять на обочине и поболеть за своего сына на приличном от него расстоянии.