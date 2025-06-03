Условия семейной ипотеки хотят изменить: что это будет

— Высокий спрос традиционно влечет за собой увеличение стоимости жилья. Но даже в расширенном варианте семейной ипотеки потенциальных заемщиков не так много, как это было при общей льготной ипотеке. Следует помнить, что не во всех городах ведется жилищное строительство — и, значит, не все желающие смогут воспользоваться этой льготой. Так что рост стоимости жилья если и будет, то в рамках инфляции. Дальнейшие корректировки программы возможны после того, как она проработает несколько месяцев в новых условиях.