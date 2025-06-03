Условия семейной ипотеки хотят изменить: что это будет

К 15 июня власти готовы объявить новые, расширенные условия семейной ипотеки. Программа коснется семей с детьми до 14 лет (прежде в ней участвовали лишь малыши дошкольного возраста) и семей участников СВО.
Какова цель новшества? Выиграют ли от него обычные граждане, а не только банки и застройщики?
— Предполагаемые изменения в условиях семейной ипотеки основаны на анализе ситуации. Выдача кредитов с господдержкой в текущем году упала на 40% по количеству кредитов и на 35% — в денежном выражении. Поэтому принято решение увеличить количество потенциальных заемщиков, существенно расширив рамки программы, — говорит президент Региональной ассоциации оценщиков, профессор Московского государственного строительного университета Кирилл Кулаков.
— Кирилл, можете предположить, когда именно заработает обновленная программа?
— Дату нововведения назвать сложно. Но, поскольку программа будет реализована через постановление правительства, а не через закон, можно ждать ее старт с сентября.
— Считается, что любая поблажка для определенной группы граждан автоматически ведет к повышению цен. В этом случае стоит ожидать увеличения стоимости квартир?
— Высокий спрос традиционно влечет за собой увеличение стоимости жилья. Но даже в расширенном варианте семейной ипотеки потенциальных заемщиков не так много, как это было при общей льготной ипотеке. Следует помнить, что не во всех городах ведется жилищное строительство — и, значит, не все желающие смогут воспользоваться этой льготой. Так что рост стоимости жилья если и будет, то в рамках инфляции. Дальнейшие корректировки программы возможны после того, как она проработает несколько месяцев в новых условиях.
Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова солидарна с коллегой: расширение льготной программы кредитования — процесс не быстрый.
— К 15 июня ожидаются только предложения по семейной ипотеке. После них, как правило, идут рассмотрение, корректировка, утверждение, выделение необходимых средств. Реальные изменения могут появиться не ранее осени, но более вероятно — с начала следующего года.
Ранее озвучивалось, что в бюджете не были учтены дополнительные затраты на такое расширение, поэтому вряд ли стоит ожидать какой-то массовой истории, говорит Татьяна Решетникова. Вполне вероятно, что для семей участников СВО ускорят принятие решений по расширению программы и она может заработать для данной категории россиян раньше. Но здесь важно было бы учесть в том числе и возможность рефинансирования ранее оформленных кредитов. Не исключено, что власти будут рассматривать точечный вариант расширения программы — например, на регионы с низким уровнем рождаемости.
— Татьяна, вырастут ли цены на жилье или, напротив, останутся прежними?
— Длительные условия работы застройщиков с ограничением ипотечного кредитования только в рамках льготных программ из-за недоступных условий по стандартным ставкам уже изменили предложение на первичном рынке: часть квартир реализуется в рассрочку. Ценообразование по ипотечным сделкам не уменьшилось: после окончания массовой льготной ипотеки цены выросли на 13,69%. Если смотреть показатели мая 2025 года к июню 2024-го, получается 14,93% в годовом исчислении, что значительно выше инфляции. А вот по неипотечным сделкам и сделкам без рассрочки застройщики могут предоставлять скидки, но таких покупок за наличный расчет немного. Расширение льготной программы может несколько удовлетворить спрос и чуть повысить продажи застройщиков, но при этом отложит нормализацию ставок по рыночным продуктам.
— Считается, что на ипотечном рынке должен быть баланс между стандартной и льготными программами кредитования. Это так?
— Безусловно. Еще хочу добавить, что постепенная стагнация спроса на вторичном рынке тормозит улучшение жилищных условий для россиян. Если в 2021 году средняя рыночная ставка по первичному жилью была 7,87%, то льготная ставка в среднем 6,05% давала определенную экономию, но не была настолько затратна для бюджета, а рынок отлично балансировал между вторичным и первичным сегментами. Теперь же такого нет.
— Стоит ли ожидать еще больших послаблений для некоторых групп россиян?
— Неопределенность в отношении дальнейшей судьбы льготных ипотечных программ всегда негативно влияет на рынок, поскольку вынуждает застройщиков более осторожно выводить на рынок новые проекты и формирует отложенный спрос среди потенциальных покупателей. Очень много инициатив предлагается, и часто они озвучиваются не как предложение, а как свершившийся факт. В итоге часть девелоперов ждут изменений, которые никогда не будут приняты, поскольку власти отклонят их еще на этапе рассмотрения. Однако ожидания застройщиков способствуют тому, что недвижимость продолжает расти в цене.