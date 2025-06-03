Экономист рассказал, что будет с курсом рубля в июне

Резких колебаний курсов валют на рынке валют до конца ближайшего месяца не прогнозируется. При этом, сдвиги рубля относительно американской валюты возможны, таким прогнозом в разговоре с корреспондентом издания Lenta.ru поделился кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
— С точки зрения экономики в России не происходило и не просматривается каких-то особенно негативных событий, которые могли бы отрицательно сказаться на рубле. Спрос на иностранную валюту на российском рынке удовлетворяется, — считает собеседник издания.
При этом, эксперт уточнил, рубль может немного ослабеть, так как отмена санкций пока откладывается, однако, с возможными колебаниями в пределах одного-двух рублей, считает он.
Ранее RT сообщил, что на российскую валюту может повлиять, в частности, рост интереса к валютной ликвидности и давление на облигационный рынок, а также опасения в части каких-либо ограничений.
По данным 360.ru, рубль вступает в летний период в устойчивом положении, минимальный курс доллара в этот период может достичь 75 рублей.