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Экономист рассказал, что будет с курсом рубля в июне

Экономист Григорьев: негативных событий для курса рубля в июне не прогнозируется.

Источник: Комсомольская правда

Резких колебаний курсов валют на рынке валют до конца ближайшего месяца не прогнозируется. При этом, сдвиги рубля относительно американской валюты возможны, таким прогнозом в разговоре с корреспондентом издания Lenta.ru поделился кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

— С точки зрения экономики в России не происходило и не просматривается каких-то особенно негативных событий, которые могли бы отрицательно сказаться на рубле. Спрос на иностранную валюту на российском рынке удовлетворяется, — считает собеседник издания.

При этом, эксперт уточнил, рубль может немного ослабеть, так как отмена санкций пока откладывается, однако, с возможными колебаниями в пределах одного-двух рублей, считает он.

Ранее RT сообщил, что на российскую валюту может повлиять, в частности, рост интереса к валютной ликвидности и давление на облигационный рынок, а также опасения в части каких-либо ограничений.

По данным 360.ru, рубль вступает в летний период в устойчивом положении, минимальный курс доллара в этот период может достичь 75 рублей.