Российские банки начали снижать ставки по вкладам

Ранее в конце мая ряд крупных банков, включая Т-банк, Совкомбанк, Газпромбанк и Альфа-банк, уже снизили ставки по вкладам и отменили отдельные депозитные продукты на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. Эти решения были приняты в преддверии заседания Банка России, на котором, по прогнозам экспертов, регулятор может снизить ключевую ставку с текущих 21% до 19% из-за признаков рецессии в экономике.