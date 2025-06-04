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На Дальнем Востоке построят два новых нефтеперерабатывающих завода

На Дальнем Востоке готовятся к строительству двух новых нефтеперерабатывающих заводов. Один из проектов реализует «Газпром» на Сахалине — сейчас предприятие проходит процедуру обоснования инвестиций. Второй завод планирует построить Независимая нефтяная компания (ННК) в Хабаровском крае, решение о его судьбе примут осенью этого года, пишут «Известия».

Нефтеперерабатывающие заводы построят на Дальнем Востоке.

На Дальнем Востоке готовятся к строительству двух новых нефтеперерабатывающих заводов. Один из проектов реализует «Газпром» на Сахалине — сейчас предприятие проходит процедуру обоснования инвестиций. Второй завод планирует построить Независимая нефтяная компания (ННК) в Хабаровском крае, решение о его судьбе примут осенью этого года, пишут «Известия».

«До половины потребностей региона сегодня покрывается за счет поставок из других округов страны. В настоящее время проект “Газпрома” на Сахалине находится на этапе обоснования инвестиций, что предполагает детальное изучение экономической эффективности и перспектив дальнейшей реализации. В то же время, по данным участников рынка, по второму объекту — заводу ННК в Хабаровском крае — решение о строительстве будет принято после завершения необходимых расчетов к осени 2025 года», — пояснили специалисты «Известиям».