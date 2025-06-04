Власти планируют ограничить покупки иностранных телевизоров

Внесение изменений направлено на увеличение закупок именно отечественных телевизоров.
Минпромторг РФ предложил ввести запрет на закупку иностранных телевизоров для государственных и муниципальных нужд. Проект соответствующего постановления размещен на официальном портале нормативных правовых актов.
Министерство подчеркивает, что российские предприятия способны полностью закрыть потребности госзаказчиков. «Внесение изменений в постановление позволит обеспечить кратный рост приобретения заказчиками продукции отечественного производства, сведения о которой содержаться в реестре российской промышленной продукции», — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что в 2024 году госструктуры приобрели почти 46 тысяч телевизоров, из которых 58,6% были импортного производства. Доля отечественной техники составила 41,4%.
Ведомство указывает, что в прошлом году российские заводы выпустили 2,5 миллиона телевизоров. Это составляет почти половину всего рынка (44,6%). Основными производителями отечественной техники названы компании «Квант» и «Дюкс». Минпромторг считает, что ограничение импорта позволит поддержать национальных производителей и повысит долю российской продукции в государственных закупках. Помимо органов власти, инициатива затронет и отдельные категории юридических лиц, которые обязаны закупать технику отечественного производства.