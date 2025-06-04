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Власти планируют ограничить покупки иностранных телевизоров

Минпромторг РФ предложил ввести запрет на закупку иностранных телевизоров для государственных и муниципальных нужд. Проект соответствующего постановления размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

Внесение изменений направлено на увеличение закупок именно отечественных телевизоров.

Минпромторг РФ предложил ввести запрет на закупку иностранных телевизоров для государственных и муниципальных нужд. Проект соответствующего постановления размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

Министерство подчеркивает, что российские предприятия способны полностью закрыть потребности госзаказчиков. «Внесение изменений в постановление позволит обеспечить кратный рост приобретения заказчиками продукции отечественного производства, сведения о которой содержаться в реестре российской промышленной продукции», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в 2024 году госструктуры приобрели почти 46 тысяч телевизоров, из которых 58,6% были импортного производства. Доля отечественной техники составила 41,4%.

Ведомство указывает, что в прошлом году российские заводы выпустили 2,5 миллиона телевизоров. Это составляет почти половину всего рынка (44,6%). Основными производителями отечественной техники названы компании «Квант» и «Дюкс». Минпромторг считает, что ограничение импорта позволит поддержать национальных производителей и повысит долю российской продукции в государственных закупках. Помимо органов власти, инициатива затронет и отдельные категории юридических лиц, которые обязаны закупать технику отечественного производства.