Власти планируют ограничить покупки иностранных телевизоров

Ведомство указывает, что в прошлом году российские заводы выпустили 2,5 миллиона телевизоров. Это составляет почти половину всего рынка (44,6%). Основными производителями отечественной техники названы компании «Квант» и «Дюкс». Минпромторг считает, что ограничение импорта позволит поддержать национальных производителей и повысит долю российской продукции в государственных закупках. Помимо органов власти, инициатива затронет и отдельные категории юридических лиц, которые обязаны закупать технику отечественного производства.