Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят запретить продажи иностранных телевизоров на госзакупках

Минпромторг предложил полностью запретить закупку иностранных телевизоров для государственных учреждений.

Минпромторг предложил полностью запретить закупку иностранных телевизоров для государственных учреждений. В настоящее время госкомпании приобретают лишь 18 тысяч российских телевизоров из 2,4 миллиона, производимых ежегодно, сообщает ведомство. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проект постановления, опубликованный 2 июня, предполагает отмену правила «второй лишний» и введение полного запрета на закупку зарубежных моделей. В 2024 году госструктуры приобрели 45,7 тысячи телевизоров, из которых 60% были иностранного производства.

В реестр Минпромторга входят только два производителя — «Квант» и «Дюкс», однако последний пока не соответствует установленным требованиям. В апреле «Квант» приостановил производство из-за низкого спроса.

Эксперты выражают сомнения в эффективности данного запрета. Вся российская электроника собирается из китайских компонентов, а уровень локализации не превышает 40%. Кроме того, в России не производятся телевизоры с диагональю более 65 дюймов, что может привести к дефициту для государственных заказчиков.

Ранее Минпромторг РФ выступил за запрет вейпов.