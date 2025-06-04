В России хотят запретить продажи иностранных телевизоров на госзакупках

Эксперты выражают сомнения в эффективности данного запрета. Вся российская электроника собирается из китайских компонентов, а уровень локализации не превышает 40%. Кроме того, в России не производятся телевизоры с диагональю более 65 дюймов, что может привести к дефициту для государственных заказчиков.