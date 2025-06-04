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Россия нарастила поставки черных металлов в Турцию

Российские поставки черных металлов в Турцию в апреле 2025 года показали значительный рост, достигнув максимального уровня с декабря прошлого года.

Российские поставки черных металлов в Турцию в апреле 2025 года показали значительный рост, достигнув максимального уровня с декабря прошлого года.

Согласно данным турецкой статистической службы, проанализированным РИА Новости, объем экспорта составил 253,6 миллиона долларов, что в 1,5 раза превышает показатели апреля 2024 года. Месячный рост поставок составил 23,4%.

За первые четыре месяца текущего года Турция импортировала российских металлов на сумму 922,1 миллиона долларов, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Основными товарными позициями стали полуфабрикаты из железа и стали (106 миллионов долларов), чугун в первичных формах (74,5 миллиона), металлолом (19,4 миллиона), ферросплавы (6,3 миллиона) и различные виды плоского проката (44,9 миллиона долларов).

В апрельском рейтинге крупнейших поставщиков черных металлов в Турцию Россия заняла первое место, опередив Нидерланды (137,6 миллиона долларов), США (136,6 миллиона), Германию (99,8 миллиона) и Великобританию (96,8 миллиона долларов).

Ранее были названы регионы с самой дешевой и дорогой электроэнергией.