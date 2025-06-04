Россия нарастила поставки черных металлов в Турцию

За первые четыре месяца текущего года Турция импортировала российских металлов на сумму 922,1 миллиона долларов, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Основными товарными позициями стали полуфабрикаты из железа и стали (106 миллионов долларов), чугун в первичных формах (74,5 миллиона), металлолом (19,4 миллиона), ферросплавы (6,3 миллиона) и различные виды плоского проката (44,9 миллиона долларов).