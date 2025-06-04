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В работе сервиса Steam в России произошёл сбой

На проблемы с функционированием Steam пожаловались не менее 3,1 тыс. российских пользователей.

Источник: Аргументы и факты

Сбой в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam наблюдается в России, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает ситуацию с функционированием популярных интернет-ресурсов.

Согласно информации на этом портале, за сутки на проблемы с сервисом пожаловались не менее 3,1 тыс. российских пользователей. Главным образом они указывают на общий сбой.

Кроме того, пользователи жалуются на проблемы в работе мобильного приложения, сайта и личного кабинета.

Напомним, 15 мая в России произошёл масштабный сбой, касающийся ряда интернет-сервисов. Пользователи сообщили о некорректной работе социальных сетей, ресурсов банковских учреждений и операторов мобильной связи.