В работе сервиса Steam в России произошёл сбой

Сбой в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam наблюдается в России, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает ситуацию с функционированием популярных интернет-ресурсов.
Согласно информации на этом портале, за сутки на проблемы с сервисом пожаловались не менее 3,1 тыс. российских пользователей. Главным образом они указывают на общий сбой.
Кроме того, пользователи жалуются на проблемы в работе мобильного приложения, сайта и личного кабинета.
Напомним, 15 мая в России произошёл масштабный сбой, касающийся ряда интернет-сервисов. Пользователи сообщили о некорректной работе социальных сетей, ресурсов банковских учреждений и операторов мобильной связи.