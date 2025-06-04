Эксперт рассказал, как изменятся ставки по вкладам при снижении ключевой ставки

«Банки допускают, что на ближайшем заседании в ЦБ ключевая ставка будет снижена. Поэтому заранее “отыгрывают” такие ожидания, проценты по депозитам уже сейчас плавно, незначительно, но уменьшаются. Если прогнозы оправдаются, и регулятор снизит значение ключевой ставки на 1%, то можно ожидать схожего дальнейшего снижения доходности вкладов», — процитировал Суверова aif.ru.