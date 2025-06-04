Эксперт рассказал, как изменятся ставки по вкладам при снижении ключевой ставки

Эксперты ожидают ближайшего решения ЦБ.
Российские банки будут снижать процентные ставки по депозитам на фоне ожиданий понижения ключевой ставки Центральным банком РФ. Если «ключ» спустится на 0,5% или 0,25%, цифры по вкладам также скорректируются в соответствующих пропорциях. Об этом сообщил инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.
«Банки допускают, что на ближайшем заседании в ЦБ ключевая ставка будет снижена. Поэтому заранее “отыгрывают” такие ожидания, проценты по депозитам уже сейчас плавно, незначительно, но уменьшаются. Если прогнозы оправдаются, и регулятор снизит значение ключевой ставки на 1%, то можно ожидать схожего дальнейшего снижения доходности вкладов», — процитировал Суверова aif.ru.
Суверов также отметил: если Центробанк решит снизить ключевую ставку сразу на один процентный пункт, средняя доходность депозитов в российских банках может опуститься до уровня 18,5−19%. Он посоветовал гражданам, планирующим открыть вклад, не откладывать это решение, чтобы успеть воспользоваться еще действующими более выгодными условиями.
Как сообщало URA.RU ранее, в конце мая крупнейшие банки России, такие как Т-банк, Совкомбанк, Газпромбанк и Альфа-банк, уже начали снижать ставки по вкладам и отменять отдельные депозитные продукты на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. Эти шаги предприняты в преддверии заседания Банка России 6 июня.