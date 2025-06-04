Индия ввезла рекордный объем российских нефтепродуктов

Индия в марте 2025 года существенно нарастила ввоз российских нефтепродуктов. За этот месяц страна ввезла из РФ нефтепродуктов на рекордную сумму в 810 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на таможню Индии.
В марте Индия ввезла из России 1,6 млн тонн нефтепродуктов. Это в 2,7 раза больше, чем в марте 2024 года. В стоимостном выражении импорт вырос в три раза — до 810 млн долларов.
Индийская таможня уточнила, что это стало рекордным показателем за все время двусторонней торговли. Предыдущий максимальный объем нефтепродуктов из РФ Индия закупила в октябре 2023 года. Тогда объем поставок составил 1,4 млн тонн на сумму в 711 млн долларов.
В целом за первый квартал 2025 года Индия закупила у России 2 млн тонн нефтепродуктов. В стоимостном выражении покупки выросли на 25% — до 1,05 млрд долларов.
Премьер Словакии Роберт Фицо ранее выступил против полного запрета поставок энергоресурсов из РФ в страны ЕС.