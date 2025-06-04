Рост цен на красную икру в РФ станет безудержным к Новому году

С момента начала лососевой путины на Камчатке 1 июня 2025 года, стоимость свежей икры нерки достигла отметки в 9−9,5 тысяч рублей за килограмм. Это на 2 тысячи рублей превышает аналогичные показатели за тот же период в прошлом году. Предполагается, что к декабрю стоимость данного деликатеса может увеличиться еще на 50 процентов.