Рост цен на красную икру в РФ станет безудержным к Новому году

С момента начала лососевой путины на Камчатке 1 июня 2025 года, стоимость свежей икры нерки достигла отметки в 9−9,5 тысяч рублей за килограмм. Это на 2 тысячи рублей превышает аналогичные показатели за тот же период в прошлом году. Предполагается, что к декабрю стоимость данного деликатеса может увеличиться еще на 50 процентов.
Об этом агентству «Интерфакс» сообщил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его мнению, при существующем уровне цен в начале сезона, к концу года розничная стоимость красной икры в центральных регионах России может достичь 15 тысяч рублей за килограмм, что сравнимо с максимальными значениями, зафиксированными в конце 2024 года.
В частности, чавыча реализуется по цене 1,8 тысячи рублей за килограмм, что на 300 рублей выше, чем в прошлом году. Стоимость нерки достигла 800 рублей, а кеты — 600 рублей за килограмм, сообщает информационное агентство.
По прогнозам ученых, в 2025 году общий объем вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке может возрасти до 311,7 тысячи тонн, в то время как в 2024 году этот показатель составил 235 тысяч тонн. Наибольшие объемы ожидаются в Камчатском крае — 199,25 тысячи тонн. Также значительные результаты прогнозируются в Сахалинской области (62,19 тысячи тонн) и Хабаровском крае (36,38 тысячи тонн).
Лососевая путина 2025 года стартовала 1 мая с промысла симы (рыба семейства лососёвых, самый южный и наиболее тепловодный их представитель — прим. ред.) в Сахалинской области. Камчатка, являющаяся ключевым регионом добычи, начала путину с 1 июня. Завершение сезона запланировано на 30 ноября на Южных Курилах.
В апреле 2025 года Владимир Путин утвердил закон о продлении эксперимента, ограничивающего перевозку красной икры, до 1 августа 2027 года. Согласно новому закону, пассажирам разрешено вывозить не более 10 килограммов этого деликатеса за один авиарейс не только с Камчатки, но и из других регионов Дальневосточного федерального округа, таких как Чукотка и Хабаровский край.
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