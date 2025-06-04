Зумеры меняют гастрономические привычки: Как изменится система питания в бизнес-центрах

Интересно, что, несмотря на наличие столовых в бизнес-центрах, только 12,5% опрошенных регулярно ими пользуются, тогда как 25% предпочитают кафе и рестораны. В целом, не менее 76% сотрудников активно используют инфраструктуру общественного питания, включая вендинговые аппараты, как в самих бизнес-центрах, так и поблизости от них. Среди тех, кто питается на работе, 30% приобретают еду в вендинговых аппаратах или магазинах, или обедают в столовой.