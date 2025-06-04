Зумеры меняют гастрономические привычки: Как изменится система питания в бизнес-центрах

Большинство представителей поколения Z предпочитают обедать не в офисных столовых, а в кафе и ресторанах, расположенных в бизнес-центрах или поблизости. К такому выводу пришла директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова, которая вместе с коллегами провела исследование, посвященное предпочтениям поколения Z в области офисного питания.
Так, 46% респондентов выбирают кафе и рестораны, предпочитая более неформальную обстановку и широкий ассортимент блюд. Около 20% приобретают готовые наборы в вендинговых аппаратах или магазинах у офиса, ценя скорость и удобство. Остальные сотрудники приносят еду из дома или обедают в столовых, что подчеркивает необходимость переосмысления этого формата с учетом потребностей молодого поколения.
Интересно, что, несмотря на наличие столовых в бизнес-центрах, только 12,5% опрошенных регулярно ими пользуются, тогда как 25% предпочитают кафе и рестораны. В целом, не менее 76% сотрудников активно используют инфраструктуру общественного питания, включая вендинговые аппараты, как в самих бизнес-центрах, так и поблизости от них. Среди тех, кто питается на работе, 30% приобретают еду в вендинговых аппаратах или магазинах, или обедают в столовой.
Зумеры демонстрируют особый подход к питанию, активно интересуясь составом продуктов и их происхождением. Для них важны не только вкусовые качества, но и польза для здоровья. Многие представители этого поколения отдают предпочтение здоровому питанию, включая вегетарианские и веганские опции. Кроме того, молодые люди, родившиеся в период с 1995 по 2010 год, открыты новым гастрономическим впечатлениям и с интересом пробуют блюда разных кухонь мира, особенно отмечается растущая популярность азиатского стритфуда.
Вопрос стоимости обеда также играет важную роль для зумеров. Согласно данным исследования, 20% офисных сотрудников готовы потратить на обед сумму до 400 ₽ Большинство же, а именно 55% респондентов, закладывают на обед бюджет в диапазоне от 400 до 700 ₽ Оставшиеся 25% готовы потратить на обед более 700 ₽ Эти данные подчеркивают необходимость предлагать в бизнес-центрах разнообразные варианты питания, удовлетворяющие как более экономных, так и более требовательных сотрудников.
«Трансформация системы общественного питания в бизнес-центрах — это закономерный процесс, — отметила Борисова. С ее слов, потребитель, привыкший к разнообразию форматов и кухонь за пределами работы, ожидает аналогичного ассортимента и в офисных точках питания. “Задача девелопера — обеспечить широкий выбор, чтобы каждый сотрудник мог найти вариант по душе. Мы видим будущее за многообразием форматов — от привычных кафе, ресторанов и фудхоллов до модернизированных столовых и digital-кафе, отвечающих потребностям молодого поколения”, — заключила девелопер.