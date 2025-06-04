Экс-министр транспорта Дитрих может покинуть пост гендиректора ГТЛК

Инсайдер газеты, имеющий связи в администрации президента, сообщает, что смена главы ГТЛК обусловлена, в частности, планами по передаче компании под управление государственной корпорации, и данное решение будет принято в ближайшем будущем. «Ведомости» уже сообщали в марте о том, что правительство рассматривает возможность передачи ГТЛК госкорпорации. В настоящий момент владельцами компании являются Министерство транспорта РФ (67%) и Министерство финансов РФ (33%).