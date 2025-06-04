Экс-министр транспорта Дитрих может покинуть пост гендиректора ГТЛК

По информации источников издания «Ведомости», близких к руководству Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и администрации президента РФ, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих намерен покинуть свой пост.
Источник «РБК», знакомый с ходом консультаций по кадровым перестановкам в ГТЛК, подтвердил информацию об уходе Дитриха из компании. По словам одного из источников «Ведомостей», решение находится на завершающей стадии согласования.
По сведениям СМИ, в настоящее время осуществляется поиск кандидатов на должность преемника Дитриха. Одним из возможных претендентов, по данным двух собеседников издания, является Артем Довлатов, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя ГТЛК. Вместе с тем, другой источник «Ведомостей» опровергает сведения о вероятном назначении Довлатова.
Инсайдер газеты, имеющий связи в администрации президента, сообщает, что смена главы ГТЛК обусловлена, в частности, планами по передаче компании под управление государственной корпорации, и данное решение будет принято в ближайшем будущем. «Ведомости» уже сообщали в марте о том, что правительство рассматривает возможность передачи ГТЛК госкорпорации. В настоящий момент владельцами компании являются Министерство транспорта РФ (67%) и Министерство финансов РФ (33%).
Один из собеседников «Ведомостей», поддерживающий тесные связи с руководством ГТЛК, сообщил, что Дитрих может продолжить карьеру в органах государственной власти, в частности, в Совете Федерации ФС РФ: «Сейчас идет процесс обсуждений, направленный на определение наиболее подходящей траектории его дальнейшего профессионального развития».
ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией в России, управляющей портфелем активов стоимостью 2,7 триллиона рублей. Согласно отчету МФСО за предыдущий год, выручка компании увеличилась на 37% в годовом исчислении и составила 133,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль продемонстрировала рост на 158%, достигнув 1,8 миллиарда рублей. С апреля 2022 года ГТЛК находится под санкциями Европейского союза и Великобритании, а с августа включена в блокирующий список США (SDN-лист).
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