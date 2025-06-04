Пользователям MAX стал доступен сервис организации путешествий

«Мы работаем над расширением числа востребованных у пользователей сервисов в МАХ и рады, что Ozon присоединился к нашему проекту. Теперь, чтобы оформить тур, пользователю не нужно переходить из приложения в приложение и искать оплаченные билеты на почте — все документы собраны в одном диалоговом окне в МАХ», — сказал Антон Митяев, директор по развитию бизнеса в МАХ.
«Сейчас Ozon Travel входит в топ-5 сервисов онлайн-бронирования путешествий. И по итогам 1 квартала 2025 г. наш оборот вырос в 1,5 раза год к году. Количество пользователей нашего отдельного приложения, которое мы запустили в феврале этого года, за месяц достигало 1,2 млн человек. Отмечу, что мы также остаемся в приложении основного маркетплейса Ozon, а сейчас присоединились к работе приложения MAX. Мы стараемся охватывать различные платформы и обеспечиваем активное развитие сервиса, высокий уровень качества и удобство для клиентов и партнеров», — добавила Мария Колесниченко, коммерческий директор Ozon Travel.
МАХ — это цифровая платформа, разработанная VK, в которую интегрированы мессенджер, чат-боты, мини-приложения, нейросетевой помощник GigaChat 2.0, сервис уведомлений YCLIENTS и система денежных переводов для клиентов Альфа-банка и ВТБ. Приложение доступно в сторах с 26 марта. Скачать его можно по ссылке.
Онлайн-платформа Ozon связывает более 600 тысяч предпринимателей с 58 миллионами активных покупателей. Продавцы формируют широкий ассортимент площадки в 370 миллионов товаров, на их продажи приходится более 90% оборота маркетплейса. Компания предоставляет бизнесу цифровые, логистические и рекламные сервисы для развития онлайн-продаж.
Компания развивает дополнительные бизнес-вертикали, включая финтех-сервисы от Ozon Банка, сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh и сервис бронирования путешествий Ozon Travel.
Среди партнеров Ozon Travel — более 600 авиакомпаний, порядка 80 тыс. отелей в России и свыше 1,5 млн по всему миру. Ozon Travel входит в Топ-5 сервисов онлайн-бронирования отелей, а количество объектов размещения на прямом договоре с сервисом выросло в шесть раз. В I квартале оборот направления бронирования жилья вырос почти в три раза.