Пользователям MAX стал доступен сервис организации путешествий

«Сейчас Ozon Travel входит в топ-5 сервисов онлайн-бронирования путешествий. И по итогам 1 квартала 2025 г. наш оборот вырос в 1,5 раза год к году. Количество пользователей нашего отдельного приложения, которое мы запустили в феврале этого года, за месяц достигало 1,2 млн человек. Отмечу, что мы также остаемся в приложении основного маркетплейса Ozon, а сейчас присоединились к работе приложения MAX. Мы стараемся охватывать различные платформы и обеспечиваем активное развитие сервиса, высокий уровень качества и удобство для клиентов и партнеров», — добавила Мария Колесниченко, коммерческий директор Ozon Travel.