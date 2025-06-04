«Авилон»: прошлогодние машины закончились у девяти автокомпаний

Продажи автомобилей в России упали в мае почти на треть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Снижение продаж наблюдается почти у всех лидеров рынка: из 10 наиболее продаваемых в плюсе только белорусско-китайский бренд Belgee, а также Jetour и Solaris. О том, какие новые автомобили можно выгодно купить в начале лета на фоне низкого спроса, — в материале «Газеты.Ru».