Данко шокирован отказом лидера Словакии от референдума по России

«Я в шоке, что президент это взял на себя. От имени Словацкой национальной партии выражаю поддержку и благодарность тем, кто собирал эти подписи. Я сам подписал петицию… Мы сделаем все, чтобы убедить президента в том, что если у него были проблемы (с содержанием петиции — прим. URA.RU), то решать их он должен был по-другому», — подчеркнул Данко, слова приводит РИА Новости.