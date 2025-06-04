Россиянам назвали проблемы, с которыми можно покупать автомобиль с пробегом

На сайтах объявлений о продаже автомобилей нередко встречаются предложения машин с различными дефектами, включая последствия аварий средней и высокой тяжести. Автоэксперты пояснили в беседе с «Газета.Ru», какие проблемы подержанных автомобилей допустимы при покупке.
По словам специалистов, к незначительным дефектам относятся поломки колес, стекол, стоп-сигналов, а также царапины, сколы и потертости на пластиковых деталях. Если покупатель готов вложиться в ремонт, стоит рассмотреть автомобили с мелкими косметическими повреждениями. Обычно это поверхностные дефекты лакокрасочного покрытия, не затрагивающие металл. Однако глубокие повреждения требуют срочного ремонта, чтобы избежать появления коррозии.
Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал RT, какие автомобили наиболее доступны для россиян. Он отметил, что благодаря государственным субсидиям для молодых врачей и учителей популярностью пользуются российские модели, такие как Lada Vesta и Lada Granta. Также востребованы китайские автомобили марок Chery, Haval и Geely.
При этом рост цен на бензин эксперты связывают с сезонным спросом. Летом увеличивается активность в туризме и сельском хозяйстве, что приводит к росту потребления топлива. Специалист Алексей Иванов добавил, что плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах сокращают производство бензина, влияя на его стоимость. Его слова приводит Life.ru.