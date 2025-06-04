Россиянам назвали проблемы, с которыми можно покупать автомобиль с пробегом

По словам специалистов, к незначительным дефектам относятся поломки колес, стекол, стоп-сигналов, а также царапины, сколы и потертости на пластиковых деталях. Если покупатель готов вложиться в ремонт, стоит рассмотреть автомобили с мелкими косметическими повреждениями. Обычно это поверхностные дефекты лакокрасочного покрытия, не затрагивающие металл. Однако глубокие повреждения требуют срочного ремонта, чтобы избежать появления коррозии.