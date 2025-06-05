Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму будут строить новые водохранилища. Где?

В ходе рабочей поездки Председатель Совета министров Республики Крым совместно с первым заместителем председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурамом Соболевым провели осмотр участков, отведенных под строительство новых водохранилищ на полуострове.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: пресс-служба председателя Совета министров Республики Крым

По словам Юрия Гоцанюка, в Бахчисарайском районе на реке Марта и в городском округе Алушта, рядом с селом Солнечногорское, запланировано строительство двух новых водохранилищ, которые позволят устранить риски дефицита воды на Южном берегу Крыма.

«Строительство этих водохранилищ станет важным шагом к обеспечению устойчивого водоснабжения региона, особенно в периоды сильной засухи», — цитирует пресс-служба Председателя Правительства.

В настоящее время подрядная организация активно проводит комплекс проектно-изыскательских работ, следуя установленным графикам. Реализация мероприятий осуществляется в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».