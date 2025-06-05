В Крыму будут строить новые водохранилища. Где?

По словам Юрия Гоцанюка, в Бахчисарайском районе на реке Марта и в городском округе Алушта, рядом с селом Солнечногорское, запланировано строительство двух новых водохранилищ, которые позволят устранить риски дефицита воды на Южном берегу Крыма.