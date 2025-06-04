Переизбыток китайских брендов назвали причиной сокращения продаж легковых авто в России

«Два года назад рынок начали активно заполнять машины из Китая. Сейчас все наелись китайцами. Машины начнут ломаться, а гарантийное обслуживание у них слабое», — объяснил Кузнецов.
Эксперт констатировал, что значительная часть техники поступает на российский рынок в недоработанном состоянии с последующей доработкой уже после продажи, при этом отсутствие развитой дилерской сети приводит к формальному исполнению гарантийных обязательств, что в совокупности негативно отразилось на рыночной конъюнктуре: объёмы поставок сократились, образовались избыточные складские запасы, а потребительский спрос стал более сдержанным и осторожным.
Ранее Life.ru рассказывал, что россиян ждёт немалое уменьшение цен на китайские авто, если на наш рынок вернутся машины европейских, корейских и японских автопроизводителей. Эксперты допускают снижение цен на авто до 20% при определённых условиях. В то же время, спрос на китайские машины в России остаётся высоким, поддерживаемый надеждами на возвращение западных марок.