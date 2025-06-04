Переизбыток китайских брендов назвали причиной сокращения продаж легковых авто в России

В мае 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — россияне приобрели всего 91 тысячу машин. Как пояснил автоэксперт Сергей Кузнецов в интервью «Постньюс», резкое падение спроса связано с перенасыщением рынка китайскими брендами, которые ранее поставлялись напрямую без должной дилерской сети и сервисной поддержки, что негативно сказалось на доверии потребителей.