Агентство S&P признало Украину страной с частичным дефолтом

Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте был сохранен на уровне «SD» («выборочный дефолт»). Об этом сообщила пресс-служба Агентства S&P.
При этом сообщается, что краткосрочный рейтинг в иностранной валюте также остался на уровне «SD», долгосрочный рейтинг в национальной валюте — на уровне «CCC+», а краткосрочный — на отметке «C».
Кроме того, отмечается, что Украина пропустила платеж в размере 0,67 млрд долларов США по своим ценным бумагам, на фоне чего рейтинг ВВП-варрантов был понижен с «CC» до «D» (дефолт).
Напомним, ранее сообщалось, что Киев не станет выплачивать майский платеж в размере 665 млн долларов по госдолгу, чтобы не допустить полноценного дефолта.