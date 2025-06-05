Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 5 июня

Так, Национальный банк скорректировал курсы валют на 5 июня 2025 года, четверг. В частности, еще несколько снизились курс доллара и курс евро, но вырос курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 5 июня, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9881 белорусского рубля, 1 евро — 3,4014 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7913 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в среду, 4 июня, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля, наоборот, потяжелел в валютной корзине. Ощутимее при этом изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0077 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0175 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0016 белрубля.