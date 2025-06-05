Рост годового ВВП России ускорился до 1,9%

Согласно данным министерства, ускорение темпов роста экономики фиксируется второй месяц подряд. В марте годовой ВВП увеличился на 1,1%, а в апреле темпы роста приблизились к двум процентам. Эксперты ведомства связывают такую динамику с улучшением ситуации в ряде ключевых отраслей и стабилизацией макроэкономических показателей. В министерстве подчеркнули, что текущие темпы роста соответствуют ранее утвержденным прогнозам и позволяют рассчитывать на достижение целевых показателей по итогам 2025 года.