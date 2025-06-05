Рост годового ВВП России ускорился до 1,9%

Рост ВВП ускорился в сравнении с предыдущим годом.
Рост годового ВВП России в апреле 2025 года ускорился до 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в обзоре текущей экономической ситуации, опубликованном Минэкономразвития РФ 4 июня.
«По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2025 года рост ВВП ускорился до 1,9% после 1,1% в марте. С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 1,0%. По итогам четырех месяцев 2025 года составил 1,5%», — говорится в документе министерства, передает ТАСС.
В обзоре отмечается, что Минэкономразвития сохранило прогноз по темпам роста экономики на текущий год на уровне 2,5%. Этот показатель отражен в утвержденных сценарных условиях социально-экономического развития страны на 2025−2026 годы и плановый период 2027—2028 годов. Документ с соответствующими оценками был представлен ведомством в апреле текущего года.
Согласно данным министерства, ускорение темпов роста экономики фиксируется второй месяц подряд. В марте годовой ВВП увеличился на 1,1%, а в апреле темпы роста приблизились к двум процентам. Эксперты ведомства связывают такую динамику с улучшением ситуации в ряде ключевых отраслей и стабилизацией макроэкономических показателей. В министерстве подчеркнули, что текущие темпы роста соответствуют ранее утвержденным прогнозам и позволяют рассчитывать на достижение целевых показателей по итогам 2025 года.