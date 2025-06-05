Иностранные авиакомпании намерены перевести часть рейсов из Москвы в Петербург

Например, 6−7 мая он принял 108 дополнительных рейсов во время ограничений в столице. Росавиация даже назначила его основным запасным вариантом для турецких авиакомпаний. Эксперты отмечают, что для рейсов средней вместимости Петербург может стать удобной альтернативой, хотя Москва, и особенно «Шереметьево», остаются ключевыми авиаузлами.