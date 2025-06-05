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Нефтегазовые доходы России упали на в мае на 35,4%

Согласно данным Минфина, нефтегазовые доходы страны в мае 2025 года составили 512,7 млрд рублей, что на 35,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, когда этот объем достигал 793,7 млрд рублей. За первые пять месяцев 2025 года поступления от нефтегазового сектора снизились на 37,4% и составили 4,24 трлн рублей.

Доходы от нефти и газа снизились.

Согласно данным Минфина, нефтегазовые доходы страны в мае 2025 года составили 512,7 млрд рублей, что на 35,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, когда этот объем достигал 793,7 млрд рублей. За первые пять месяцев 2025 года поступления от нефтегазового сектора снизились на 37,4% и составили 4,24 трлн рублей.

«Нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае составили 513 млрд рублей. Они снизились к маю прошлого года на 35%», — передает «Коммерсант».

Как отмечается в статистике министерства, поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД) с добычи и экспорта нефти и газового конденсата в мае 2025 года составили 582,2 млрд рублей, что на 42% меньше по сравнению с маем предыдущего года. Кроме того, совокупные поступления от НДПИ и экспортных пошлин на газ в отчетном месяце практически сократились вдвое: с 161,1 млрд рублей в мае 2024 года до 82,4 млрд рублей в мае текущего года.