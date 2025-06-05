В Новосибирске отменили торги на строительство «концессионных» школ

В Новосибирске отменили шесть аукционов по выбору подрядчика для строительства школ. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Приём заявок на торги должен был завершиться 6 июня, заказчиком выступало ООО «Новая школа».
Изначально шесть концессионных соглашений были заключены Минобром НСО с московской компанией ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”» в конце 2021 года. Строительство должно было завершиться к весне 2023 года, однако сроки неоднократно переносились.
В этом мае стало известно, что все шесть недостроенных школ будут снесены. После этого решения на сайте госзакупок были опубликованы новые контракты на строительство. Их совокупная начальная цена составила 11 935 050 400 рублей, что в 3,8 раза превышает изначально запланированную стоимость проекта.