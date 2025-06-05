В Новосибирске отменили торги на строительство «концессионных» школ

В этом мае стало известно, что все шесть недостроенных школ будут снесены. После этого решения на сайте госзакупок были опубликованы новые контракты на строительство. Их совокупная начальная цена составила 11 935 050 400 рублей, что в 3,8 раза превышает изначально запланированную стоимость проекта.