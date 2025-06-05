«Аэрофлот» предлагает заставить авиакомпании покупать отечественные самолеты

«Аэрофлот» предложил обязать авиакомпании покупать отечественные самолеты.
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» поддержала инициативу об обязательной покупке отечественных самолетов авиаперевозчиками в случае предоставления им доступа к иностранным воздушным судам. С предложением внедрить регулирование между российскими и зарубежными самолетами в парках авиакомпаний выступил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.
«Количество обязательных к закупке российских самолетов требуют анализа и проработки, но порядок должен распространяться на все российские авиакомпании и на всю линейку ВС. Эта мера обеспечит возврат инвестиций государства в самолетостроение и ускоренное лечение “детских болезней” новых самолетов», — заявил Александровский в интервью «Коммерсанту».
В феврале 2025 года стали поступать сообщения о вероятности возобновления поставок зарубежных воздушных судов, включая продукцию компании Boeing, на территорию России. Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров заявил, что западные авиастроители не смогут вернуться на российский рынок столь же легко, как ранее приняли решение его покинуть. По его словам, государство намерено выработать компромиссные решения, стимулирующие российские авиаперевозчики к приобретению отечественных самолетов.
В последние месяцы российские власти активно работают над восстановлением международного авиасообщения и модернизацией авиационной инфраструктуры. Росавиация ведет, переговоры с зарубежными странами о возобновлении полетов, а также планирует привлечь значительные инвестиции для обновления аэродромов. Эти шаги являются частью комплексной стратегии по развитию авиационной отрасли и поддержке отечественного самолетостроения.