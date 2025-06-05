«Аэрофлот» предлагает заставить авиакомпании покупать отечественные самолеты

В феврале 2025 года стали поступать сообщения о вероятности возобновления поставок зарубежных воздушных судов, включая продукцию компании Boeing, на территорию России. Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров заявил, что западные авиастроители не смогут вернуться на российский рынок столь же легко, как ранее приняли решение его покинуть. По его словам, государство намерено выработать компромиссные решения, стимулирующие российские авиаперевозчики к приобретению отечественных самолетов.