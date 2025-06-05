Максимальная ставка по вкладам рискует упасть ниже 18% к концу года

Ранее эксперты сообщали, что к концу 2025 года ключевая ставка может снизиться до уровня 19%. Первое снижение ожидается уже летом. Аналитики считают, что Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики уже после заседания 25 июля, однако делать это будет постепенно — не более чем на один процентный пункт за раз.