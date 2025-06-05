С осени сделки по недвижимости будут безопаснее из-за особых сведений в ЕГРН

Сведения о лицах, обладающих правом пользования жилым помещением, будут вноситься в ЕГРН на основании заявления собственника, самого лица с соответствующим правом или судебного решения. Нововведение позволит покупателям заранее получать информацию о наличии таких жильцов и снизит вероятность возникновения судебных споров после заключения сделки. Закон также обеспечивает защиту интересов тех, кто имеет право на проживание, если имущество продано без их ведома, и способствует прозрачности рынка недвижимости.