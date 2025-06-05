Предельное изменение тарифов на коммуналку с 1 июля может достичь 26,1%

Индексы изменения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в зависимости от региона составят от 8,6% до 21,1%, отметил в беседе с aif.ru сенатор РФ Олег Голов.
«При этом регионам можно выйти за установленные значения: предельно допустимое отклонение при обосновании уважительной причины составляет 2,1−5%. Поэтому фактический рост платы за ЖКХ будет выше», — уточнил он.
По словам сенатора, наиболее заметное увеличение ожидается в Республике Мордовия (от 18% до 39,2%), в Пермском крае (25,3%), Архангельской (24,8%) и Кемеровской (от 19,8% до 21,9%) областях, Республике Татарстан (от 17,5% до 22,3%).
«В то же время в ряде субъектов удалось ограничить рост тарифов. Среди них — Ханты-Мансийский автономный округ (от 8,4% до 10,9%), Амурская область (10,7%), Республика Алтай (10,9%), Ямало-Ненецкий (от 10% до 11,3%) и Чукотский (от 8,9% до 11,5%) автономные округа», — отметил он.
Сенатор пояснил, что эти показатели отражают реальное состояние инфраструктуры в каждом субъекте. Там, где сети старше и изношеннее, требуется больше вложений в структуру ЖКХ.
Голов напомнил, что граждане, которые тратят на жилищно-коммунальные услуги определенный процент от общего дохода, могут получить субсидию на оплату ЖКУ.
«На федеральном уровне установлен максимальный предел — 22% от общего дохода, но реальный предел каждый регион устанавливает сам. Помимо этого, при расчете субсидии учитывают стандарт жилой площади. Так, в Республике Мордовия для многодетных семей предусмотрена ежемесячная денежная компенсация платы за жилое помещение в размере 30%, в Нижнем Новгороде эта планка достигает 50%», — добавил он.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал о 5 законных способах платить меньше за ЖКУ.