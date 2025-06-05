Предельное изменение тарифов на коммуналку с 1 июля может достичь 26,1%

«На федеральном уровне установлен максимальный предел — 22% от общего дохода, но реальный предел каждый регион устанавливает сам. Помимо этого, при расчете субсидии учитывают стандарт жилой площади. Так, в Республике Мордовия для многодетных семей предусмотрена ежемесячная денежная компенсация платы за жилое помещение в размере 30%, в Нижнем Новгороде эта планка достигает 50%», — добавил он.