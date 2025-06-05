В дело о банкротстве экс-совладельца Экопромбанка вступил пермский бизнесмен

Параллельно с уголовным преследованием Владимира Нелюбина арбитражный суд рассматривал дело о его банкротстве. На декабрь 2016 года задолженность господина Нелюбина перед реестровыми кредиторами составила более 2,84 млрд руб. Процедура первого банкротства была завершена весной прошлого года. При этом суд не освободил его от выплаты долгов перед ФНС, которые на тот момент превышали 31 млн руб.