Омские разработчики беспилотников получили сертификат «Сделано в России»

Омская компания «РОСПроект» получила добровольный сертификат «Сделано в России» и право размещения на своей продукции специального знака. Компания является разработчиком двух моделей беспилотных летательных аппаратов «ОмДЖЕТ-01» и «ОмДЖЕТ-02».
Сейчас омская продукция поставляется исключительно на внутренний рынок. Как сообщили «Ведомости», сертификат даст производителям возможность продвигать свою продукцию в экспортном направлении и выходить на рынки дружественных стран.
ОмДЖЕТ — это беспилотники самолетного типа. Они могут применяться для аэрофотосъемки, воздушного лазерного сканирования, мониторинга и разведки.