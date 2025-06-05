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Омские разработчики беспилотников получили сертификат «Сделано в России»

В компании планируют расширить географию продаж до рынков дружественных стран.

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Источник: Комсомольская правда

Омская компания «РОСПроект» получила добровольный сертификат «Сделано в России» и право размещения на своей продукции специального знака. Компания является разработчиком двух моделей беспилотных летательных аппаратов «ОмДЖЕТ-01» и «ОмДЖЕТ-02».

Сейчас омская продукция поставляется исключительно на внутренний рынок. Как сообщили «Ведомости», сертификат даст производителям возможность продвигать свою продукцию в экспортном направлении и выходить на рынки дружественных стран.

ОмДЖЕТ — это беспилотники самолетного типа. Они могут применяться для аэрофотосъемки, воздушного лазерного сканирования, мониторинга и разведки.