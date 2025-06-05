Сколько старых домов снесут в Алматы в этом году

Как и прежде, обмен будет производиться по принципу «комната на комнату». То есть вне зависимости от количества проживающих, за однокомнатную квартиру можно получить только однокомнатную. Если раньше существовала лишь возможность обмена, теперь у жителей появится и альтернатива в виде компенсации.