Почти треть омских организаций оказалась убыточной

В минувшую среду, 4 июня 2025 года, специалисты Омскстата привели статистику финансовых результатов региональных организаций за первый квартал текущего года (январь-март).
В частности, деятельность 30% омских организаций за указанный период квалифицируется в официальной публикации как убыточная. Стоит отметить, что это практически сопоставимо с показателями месячной давности, когда доля таких организаций в общей анализируемой массе составила 29,3%.
Кроме того, аналитики заявили о падении уровня сальдированной прибыли (прибыль минус убыток) региональных организаций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7,1% — до порядка 23,7 миллиарда рублей. При этом, по представленным данным, рентабельные коммерческие структуры заработали около 27,6 миллиарда рублей, что ниже прошлогоднего результата на 5,6%.
«Более половины полученной прибыли обеспечили организации обрабатывающих производств», — констатируют специалисты.
Отметим, в статистике Омскстата не отражены данные по малому бизнесу, кредитным организациям, а также государственным и муниципальным учреждениям.