Почти треть омских организаций оказалась убыточной

Кроме того, аналитики заявили о падении уровня сальдированной прибыли (прибыль минус убыток) региональных организаций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7,1% — до порядка 23,7 миллиарда рублей. При этом, по представленным данным, рентабельные коммерческие структуры заработали около 27,6 миллиарда рублей, что ниже прошлогоднего результата на 5,6%.