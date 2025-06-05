Россиян предупредили о переносе сроков выплаты пенсий в июне

«Это обусловлено наличием выходных дней с 12 по 15 июня 2025 года. Если дата получения пенсии приходится на эти дни, то выплата будет осуществлена 10−11 июня (до наступления праздничных дней). Прежде всего, это касается тех, кто получает пенсии через банк», — объяснил эксперт.