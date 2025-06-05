Россиян предупредили о переносе сроков выплаты пенсий в июне

Некоторые российских пенсионеров получат июньские выплаты пенсий раньше, чем обычно. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru.
«Это обусловлено наличием выходных дней с 12 по 15 июня 2025 года. Если дата получения пенсии приходится на эти дни, то выплата будет осуществлена 10−11 июня (до наступления праздничных дней). Прежде всего, это касается тех, кто получает пенсии через банк», — объяснил эксперт.
Экономист добавил, что если выплаты приносит почтальон или пенсионер получает их в отделении Почты России, то уточнить дату нужно там.
«В любом случае, при совпадении выходного дня с днём выплаты пенсии ее выплатят заранее. Для этого не нужно подавать какие-либо заявления: досрочная выплата производится на основании имеющихся в Социальном фонде России данных о дате получения», — подчеркнул он.
Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, каким категориям пенсионеров и получателям социальных пособий с 1 июня повысили выплаты.