Курсы валют на 5 июня, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть cнижаются после публикации министерством энергетики США еженедельного доклада о резервах энергоносителей в стране. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:55 аст 4 июня составляла 65,37 долларов за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене на 0,13%, до 63,33 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей, до 436,1 млн баррелей, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы
На 22:54 аст цена августовских фьючерсов на золото росла на 22,50 долларов или на 0,67%, до 3 399,60 долларов за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,13%, до 34,6 долларов за унцию.
Инвесторы ожидают дальнейших действий глав Китая и США в вопросе торговых отношений между странами. Во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге заявил, что не располагает информацией о возможном скором телефонном разговоре лидеров Китая и США, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:07 аст bitcoin торговался по 105 382,62 доллара. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 1,02%, а ее капитализация составила 2,09 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 664,65 долларов, повысившись в цене на 1,66%. Капитализация этой криптовалюты составила 321,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,33 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 5 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 4 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 4 июня.
1 австралийский доллар 331,31 тенге.
1 азербайджанский манат 301,87 тенге.
10 армянский драм 13,36 тенге.
1 белорусский рубль 156,66 тенге.
1 бразильский реал 90,74 тенге.
10 венгерских форинтов 14,43 тенге.
1 гонконгский доллар 65,21 тенге.
1 грузинский лари 189,37 тенге.
1 датская крона 78,1 тенге.
1 дирхам ОАЭ 139,32 тенге.
1 доллар США 511,67 тенге.
1 евро 582,38 тенге.
1 индийская рупия 5,96 тенге.
1000 иранский риал 12,2 тенге.
1 канадский доллар 373,21 тенге.
1 китайский юань 71,18 тенге.
1 кувейтский динар 1 668,8 тенге.
1 кыргызский сом 5,85 тенге.
1 малазийский ринггит 120,56 тенге.
1 мексиканский песо 26,62 тенге.
1 молдавский лей 29,84 тенге.
1 норвежская крона 50,57 тенге.
1 польский злотый 135,87 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 136,42 тенге.
1 российский рубль 6,53 тенге.
1 СДР 696,31 тенге.
1 сингапурский доллар 396,86 тенге.
1 таджикский сомони 51,95 тенге.
1 тайский бат 15,65 тенге.
1 турецкая лира 13,08 тенге.
100 узбекских сумов 4 тенге.
1 украинская гривна 12,35 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 691,93 тенге.
1 чешская крона 23,46 тенге.
1 шведская крона 53,24 тенге.
1 швейцарский франк 621,26 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,7 тенге.
100 южнокорейских вон 37,52 тенге.
1 японская иена 3,55 тенге.