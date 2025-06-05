Курсы валют на 5 июня, цены на нефть и металлы

Цены на нефть cнижаются после публикации министерством энергетики США еженедельного доклада о резервах энергоносителей в стране. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:55 аст 4 июня составляла 65,37 долларов за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене на 0,13%, до 63,33 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей, до 436,1 млн баррелей, пишет Интерфакс-Казахстан.