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Депутат Никитин: Пенсия россиян за выслугу лет может быть выше 50 тысяч рублей

Минимальные суммы пенсии по выслуге лет близки к прожиточному минимуму, который в 2025 году составляет 15,25 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В России отдельные категории граждан могут рассчитывать на пенсионные выплаты за выслугу лет в размере более 50 тысяч рублей. Об этом сообщил Газете.ru депутат Мособлдумы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

По данным парламентария, право на такую пенсию имеют около 2,7 миллиона россиян. В эту категорию входят военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН, а также государственные и гражданские служащие. Для каждой категории установлены свои требования к минимальному стажу.

Размер выплат рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов. Как пояснил Никитин, при расчете учитываются оклад, продолжительность службы и занимаемая должность. В качестве примера он привел федерального служащего со средним окладом 70 тысяч рублей и 20-летним стажем — такой пенсионер будет получать около 31,5 тысячи рублей. Военнослужащий в звании подполковника с 25-летней выслугой и денежным довольствием 85 тысяч рублей может рассчитывать на пенсию около 55 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что минимальные размеры таких пенсий приближены к величине прожиточного минимума, который в 2025 году составляет 15,25 тысячи рублей.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что пенсионные выплаты могут быть временно прекращены в нескольких случаях: при отсутствии получения пенсии в течение полугода, несвоевременном прохождении медкомиссии или непредоставлении документа, подтверждающего обучение в высшем учебном заведении.