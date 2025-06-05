Депутат Никитин: Пенсия россиян за выслугу лет может быть выше 50 тысяч рублей

Размер выплат рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов. Как пояснил Никитин, при расчете учитываются оклад, продолжительность службы и занимаемая должность. В качестве примера он привел федерального служащего со средним окладом 70 тысяч рублей и 20-летним стажем — такой пенсионер будет получать около 31,5 тысячи рублей. Военнослужащий в звании подполковника с 25-летней выслугой и денежным довольствием 85 тысяч рублей может рассчитывать на пенсию около 55 тысяч рублей.