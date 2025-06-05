Ставка по вкладам в российских банках может упасть ниже 18%

В соответствии с базовым сценарием ожидается, что в отсутствие новых макроэкономических потрясений ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации к концу текущего года может составить 18−19%. Исходя из этого максимальная ставка по вкладам к концу года может опуститься ниже 18%, что, безусловно, сохранит привлекательность депозитных продуктов для населения, но приведет к перемещению средств из краткосрочных депозитов в долгосрочные, подчеркнули аналитики.