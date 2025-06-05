Ставка по вкладам в российских банках может упасть ниже 18%

Максимальная процентная ставка по депозитным вкладам в российских банках до конца 2025 года может снизиться до уровня ниже 18%, что окажет благоприятное воздействие на динамику долгосрочных сбережений. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре рейтингового агентства.
«Максимальная ставка по вкладам в российских банках до конца 2025 года может опуститься ниже 18%. Это поддержит динамику долгосрочных сбережений, тогда как темпы роста накопительных счетов и вкладов до одного года замедлятся», — отмечается в аналитическом комментарии.
Представители агентства констатируют постепенное снижение активности на рынке и прогнозируют замедление роста в сегментах накопительных счетов и депозитов с периодом размещения средств до одного года.
По мнению экспертов, в срочной структуре депозитного портфеля продолжится увеличение доли долгосрочных вкладов, тогда как удельный вес остатков средств на текущих счетах в течение года может сократиться до 27−28%. В абсолютных цифрах объем долгосрочных депозитов увеличится приблизительно на 15%, что будет сравнимо с динамикой вкладов сроком до одного года (15−20%).
По информации аналитиков, рынок вернулся к характерной для него ситуации: процентные ставки по вкладам устанавливаются с дисконтом к ключевой ставке, а не наоборот.
В соответствии с базовым сценарием ожидается, что в отсутствие новых макроэкономических потрясений ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации к концу текущего года может составить 18−19%. Исходя из этого максимальная ставка по вкладам к концу года может опуститься ниже 18%, что, безусловно, сохранит привлекательность депозитных продуктов для населения, но приведет к перемещению средств из краткосрочных депозитов в долгосрочные, подчеркнули аналитики.
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