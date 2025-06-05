НКР: Максимальная ставка по вкладам может упасть ниже 18% к концу 2025 года

Специалисты отмечают, что рынок депозитов возвращается к традиционной модели, когда ставки по вкладам устанавливаются ниже ключевой ставки Центробанка. По оценкам экспертов, к концу года ключевая ставка может составить 18−19%, что приведет к снижению максимальных ставок по депозитам.