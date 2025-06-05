НКР: Максимальная ставка по вкладам может упасть ниже 18% к концу 2025 года

Российские банки могут снизить максимальные ставки по вкладам ниже 18% до конца 2025 года. Такой прогноз дали аналитики Национального рейтингового агентства (НКР), сообщает информагентство «Прайм».
Специалисты отмечают, что рынок депозитов возвращается к традиционной модели, когда ставки по вкладам устанавливаются ниже ключевой ставки Центробанка. По оценкам экспертов, к концу года ключевая ставка может составить 18−19%, что приведет к снижению максимальных ставок по депозитам.
В НКР прогнозируют изменение структуры сбережений: продолжится рост доли долгосрочных вкладов, тогда как остатки на текущих счетах могут сократиться до 27−28% в течение года. Такая динамика, по мнению аналитиков, будет способствовать развитию долгосрочных сбережений населения.
Ранее заместитель председателя Банка России Филипп Габуния отмечал, что на следующем заседании совета директоров, запланированном на 6 июня, Банк России рассмотрит множество вариантов по ключевой ставке.