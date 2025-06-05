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Росстат отчитался о рекордном темпе роста зарплат в Волгоградской области

Новые данные о динамике средней зарплаты в Волгоградской области опубликовал Росстат.

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Источник: Reuters

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального ведомства, по итогам первого квартала 2025 года она составила 63386 рублей. Причем по сравнению с аналогичным периодом 2024 года номинальная средняя зарплата волгоградцев выросла на 20%. Это больше, чем наблюдалось в других регионах ЮФО.

За март средняя зарплата волгоградцев составила 65091 рубль. В феврале, напомним, было 61539 рублей.

Среди регионов ЮФО первое место по уровню зарплат за первый квартал занял по традиции Краснодарский край — 69069 рублей. Самый низкий показатель зафиксирован в Калмыкии — 51347 рублей.