Росстат отчитался о рекордном темпе роста зарплат в Волгоградской области

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального ведомства, по итогам первого квартала 2025 года она составила 63386 рублей. Причем по сравнению с аналогичным периодом 2024 года номинальная средняя зарплата волгоградцев выросла на 20%. Это больше, чем наблюдалось в других регионах ЮФО.