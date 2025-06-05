Опорная сеть региона. В Свердловской области приведут в норму 85% дорог

Самые востребованные.
«Работы по нацпроекту идут на 86 участках протяжённостью 172,4 км, в том числе ремонтируем 28 мостов и путепроводов, — рассказал глава региона Денис Паслер. — Большая часть работ проходит ночью, чтобы не создавать помех движению днём. По поручению президента России до 2030 года мы должны привести в нормативное состояние не менее 85% опорной сети — ключевых и самых востребованных дорог».В общей сложности по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» уральские дорожники при содействии правительства региона должны отремонтировать почти 800 км региональных трасс, построить свыше 100 км тротуаров и линий освещения.
На прошлой неделе начался капитальный ремонт проблемного участка автодороги Кушва — Нижняя Тура. Об этом в ходе личного приёма врио губернатора попросили жители Нижнетуринского района и прилегающих деревень. Речь идёт об отрезке между 39 и 41 км. Данная трасса имеет в основном асфальтобетонное покрытие, однако участок в 1,5 км выполнен в грунте.
«Объект достаточно важный и сложный, а сроки работ сжатые, — пояснил начальник службы технадзора Управления автодорог Свердловской области Дмитрий Мукашев. — Глава региона поручил сдать участок в эксплуатацию до 15 октября, поэтому ход работ держим под постоянным контролем. Главное сейчас — не терять темпа и не снижать качества».
Специалисты уже выполнили фрезерование, демонтировали старые трубы и дорожные знаки. После капитального ремонта дорога станет более пологой. Для этого на участке устранят перепад высот, проведут масштабные земляные работы, сделают присыпные обочины и укрепят откосы. После установки водопропускных труб будет смонтирована дорожная одежда, состоящая из трёх слоёв, включая новое асфальтобетонное покрытие.
Надёжная связь.
На другом участке этого же путепровода (на пересечении с трассой Нижняя Тура — Качканар) появятся объекты дорожной инфраструктуры. На 48 км рабочие установят четыре светофора и обустроят пешеходные переходы. Кроме того, с учётом требований безопасности на данном перекрёстке оборудуют искусственное освещение. Здесь также планируется проложить тротуары и сделать вдоль них пешеходное ограждение. Ремонт позволит обеспечить жителей малых населённых пунктов надёжной круглогодичной связью с большими асфальтированными трассами.
А вот основные работы по восстановлению дорожного покрытия на участках автодороги Белоярский — Асбест, разрушенного из-за движения большегрузов, завершены. Специалисты уже наносят на обновлённые отрезки разметку.
Ранее на этой трассе были выявлены дефекты: глубокие колеи, выбоины, трещины и отслоение верхнего слоя покрытия. Свердловские власти совместно с подрядчиками оперативно приняли меры для устранения повреждений. Ещё в апреле дорожники начали устранять пучины (деформации в виде бугров и сетки трещин), фрезеровали старое покрытие, укладывали выравнивающий и верхний слои. В ряде случаев производили отсыпку обочин.
На данный момент основные работы завершены. В первые дни лета трасса будет полностью готова к сезону и обеспечит уральцам комфортный и безопасный проезд. Напомним, что повышение безопасности дорожного движения и снижение числа аварий — ключевые задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Свердловской области эта работа носит системный и комплексный характер. Так, в 2025 году в регионе установят свыше 1,5 тысячи дорожных знаков и около 50 км барьерных и пешеходных ограждений, а также уложат более 11 км новых тротуаров.