Опорная сеть региона. В Свердловской области приведут в норму 85% дорог

На данный момент основные работы завершены. В первые дни лета трасса будет полностью готова к сезону и обеспечит уральцам комфортный и безопасный проезд. Напомним, что повышение безопасности дорожного движения и снижение числа аварий — ключевые задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Свердловской области эта работа носит системный и комплексный характер. Так, в 2025 году в регионе установят свыше 1,5 тысячи дорожных знаков и около 50 км барьерных и пешеходных ограждений, а также уложат более 11 км новых тротуаров.